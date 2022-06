Europese gasprijs stijgt weer fors na beperking leveringen Gazprom

De Europese gasprijs is donderdag fors gestegen nadat Gazprom de leveringen van gas aan Duitsland en Italiƫ had beperkt. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam werd gas ruim een vijfde duurder. Deze week kwam er al bijna de helft bovenop de prijs.

Gazprom schroefde deze week de hoeveelheid gas die Duitsland via de Nord Stream-pijplijn krijgt eerst met 40 procent terug. Daarna werd dat verder teruggebracht, waardoor Duitsland nu 60 procent minder gas ontvangt via de pijpleiding dan een week eerder. Het Italiaanse olie- en gasconcern Eni liet weten dat Gazprom 15 procent minder gas zou leveren. De Italianen claimen echter nog minder te hebben gekregen, namelijk zo’n twee derde van wat er was afgesproken.

Dat waren niet de enige stappen van het Russische staatsgasbedrijf, want de Oostenrijkse en Franse gasleveranciers OMV en Engie zeggen ook minder gas te hebben gekregen.

Vanwege de geringere gasleveringen heeft de Duitse regering burgers en bedrijven opgeroepen zo veel mogelijk energie te besparen. Op die manier kan het land zijn gasopslagen blijven vullen.

De gasprijzen gingen begin deze week al omhoog doordat Noorwegen minder gas leverde. Ook was er een brand in een grote terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in Texas. Daardoor komt er de komende tijd waarschijnlijk minder Amerikaans lng-gas naar Europa. Veel Europese landen zien lng als een deel van de vervanging van Russisch gas.