FNV eist dat Uber chauffeurs onmiddellijk in dienst neemt

Vakbond FNV eist donderdag dat het gerechtshof in Amsterdam taxi-app Uber dwingt om zijn chauffeurs in dienst te nemen. De rechters zouden Uber, dat in september een eerdere zaak verloor van de vakbond, een dwangsom van 100.000 euro per dag moeten opleggen. Uber wil juist dat het bedrijf, tot de rechters een beslissing hebben genomen in het hoger beroep, niets hoeft te veranderen.

Afgelopen najaar bepaalde de rechter dat Uber-chauffeurs geen zelfstandigen zijn, maar werknemers. Zo hebben zij maar beperkte vrijheid om ritten te weigeren en worden ze door het Amerikaanse bedrijf aangestuurd. Sindsdien doet Uber er van alles aan om dat niet te hoeven doen en de cao niet uit te hoeven voeren. Volgens de vakbond probeert het bedrijf allerlei lokale en regionale overheden te beïnvloeden, maar ook politiek Den Haag.

De zitting van donderdag is een speciale procedure die losstaat van het hoger beroep dat ook loopt. Dat wordt naar verwachting ergens binnen een jaar afgehandeld. Een beslissing over de dwangsom wordt binnen vier tot zes weken verwacht.