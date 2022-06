Grote verliezen op Amsterdamse beurs na Amerikaans rentebesluit

De Amsterdamse AEX-index heeft donderdag fors verloren. De stemming was negatief nadat de Federal Reserve de rente een dag eerder aanzienlijk had verhoogd. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaf daarbij aan bereid te zijn een recessie en een hogere werkloosheid te accepteren om de hoge inflatie te bedwingen.

Hogere rentetarieven zijn over het algemeen ongunstig voor beleggingen als aandelen. Vooral de waarderingen van snelgroeiende technologiebedrijven komen daardoor onder druk te staan. De chipbedrijven Besi en ASMI behoorden dan ook tot de staartgroep bij de hoofdbedrijven op het Damrak, met verliezen tot 11,5 procent.

De AEX verloor 3,8 procent tot 638,34 punten. De MidKap zakte 3,4 procent tot 907,22 punten. Philips zakte 9,7 procent. Het zorgtechnologieconcern kampte met een verkoopadvies van de Zwitserse bank UBS. Prosus zakte 5,6 procent na een update van de jaarcijfers van de techinvesteerder.

De Londense FTSE-index zakte 3 procent na het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk voor de vijfde keer op rij verhoogd, om de inflatie te bestrijden.

Ook een winstalarm van Asos drukte de stemming. De stijgende kosten van het levensonderhoud drukken volgens de Britse onlinekledingverkoper op de verkopen. Asos verloor in een handelsdag bijna een derde van zijn beurswaarde.

De Britse verkoper van fietsen en auto-onderdelen Halfords Group waarschuwde ook voor de negatieve impact van de hoge inflatie en kelderde bijna 28 procent. In Frankfurt verloor de Duitse webwinkel Zalando, die ook actief is in Nederland, 12,6 procent.

De beurzen van Frankfurt en Parijs daalden tot 3,2 procent. De euro was 1,0501 dollar waard, tegen 1,0403 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 115,15 dollar. Brentolie werd 0,7 procent goedkoper op 117,73 dollar per vat.