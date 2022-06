Luchtvaartkoepel BARIN: plan Schiphol onvoldoende en te laat

Het plan van Schiphol om het aantal reizigers op de luchthaven deze zomer terug te brengen kan op weinig sympathie rekenen van BARIN. De belangenvereniging voor luchtvaartmaatschappijen vindt dat er te laat actie wordt genomen en denkt dat de plannen niet het gewenste effect zullen hebben.

Deze zomer kunnen onder meer vanwege personeelstekorten bij de beveiliging minder reizigers gebruikmaken van Schiphol. De luchthaven legt zichzelf een maximaal aantal reizigers per dag op deze zomer op om te grote drukte te voorkomen en daarom moeten er vluchten worden geschrapt. “BARIN is zich er terdege van bewust dat deze uitdagingen ook op andere Europese luchthavens bestaan, maar we betreuren elke annulering hier op Schiphol!”, laat de organisatie weten.

De slotcoƶrdinator van de luchthaven gaat in overleg met de verschillende luchtvaartmaatschappijen om de lagere aantallen te bereiken. In juli zijn er volgens Schiphol dagelijks zo’n 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. BARIN zegt Schiphol volledig aansprakelijk te stellen voor alle financiĆ«le schade van de luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de maatregelen.