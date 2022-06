McDonald’s schikt voor bijna 1,3 miljard euro in Franse belastingzaak

McDonald’s heeft in Frankrijk een schikking van 1,25 miljard euro getroffen met aanklagers die de fastfoodketen beschuldigen van belastingontduiking. Daarmee komt een einde aan een jarenlang onderzoek naar omstreden geldstromen richting Luxemburg en Zwitserland. Ondanks het akkoord, dat donderdag werd goedgekeurd door een rechter, bekent McDonald’s geen schuld.

Van het bedrag is 737 miljoen euro bedoeld als betaling van boetes en achterstallige belastingen. Volgens een van de openbaar aanklagers is het totale bedrag tweeënhalf keer zo hoog als de belastingopbrengsten die de Franse fiscus is misgelopen. “Het is daarom een echte straf”, aldus Jean-François Bohnert, die bij justitie in Frankrijk verantwoordelijk is voor de opsporing van financiële misdrijven.

Het Franse onderzoek naar vermeende belastingontduiking bij McDonald’s richtte zich op interne betalingen die verschillende bedrijfsonderdelen van de multinational aan elkaar doen. Een plotselinge verdubbeling van de royalty’s die Franse entiteiten moesten betalen voor het gebruik van het merk McDonald’s wekte argwaan. Aanklagers betichtten het fastfoodconcern van het doorsluizen van winsten naar landen met een gunstiger belastingklimaat via de hogere royalty’s.

De Franse divisie van McDonald’s laat in een verklaring weten jarenlang “technische discussies” te hebben gevoerd met belastingautoriteiten. Die gingen onder andere over het fiscale kader voor het gebruik van het merk McDonald’s.