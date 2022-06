Multiscope: Aantal licht elektrische voertuigen neemt toe

In Nederland rijden zo’n 405.000 licht elektrische voertuigen rond, meldt marktonderzoeker Multiscope op basis van onderzoek onder ruim 3200 Nederlanders. Dat zijn er 42.000 meer dan een jaar geleden. In de meeste gevallen gaat het om een elektrische scooter of step.

Multiscope spreekt van een beperkte stijging die mogelijk te maken heeft met wettelijke beperkingen die gelden voor dit soort vervoermiddelen op de openbare weg. Dit kan de aanschaf ervan ontmoedigen, aldus de marktonderzoeker.

Het grootste deel van de bezitters van een licht elektrisch voertuig (lev) heeft een elektrische scooter (30 procent). Dat komt neer op 126.000 exemplaren. 29 procent heeft een elektrische step, dat zijn er ruim 117.000. Daarna bezit men het vaakst een personal transporter, zoals een Segway (26 procent). Minder vaak wordt gekozen voor een monowheel (9 procent) of balanceerbord zonder stuur (7 procent).

Ook het komende jaar neemt het aantal lev’s waarschijnlijk nauwelijks toe, ongeveer twee procent van de Nederlanders zegt er een te willen aanschaffen. De meeste interesse gaat daarbij uit naar een elektrische scooter (43 procent). Mogelijk groeit het aantal lev-bezitters wel in de toekomst. Drie op de tien Nederlanders zeggen niet binnen een jaar, maar wel op termijn een dergelijk voertuig te willen kopen.