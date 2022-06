Musk stelt doel voor personeel Twitter: 1 miljard gebruikers

Elon Musk wil dat het aantal gebruikers van Twitter bijna verviervoudigt naar 1 miljard. Dat zei de miljardair en topman van Tesla in een eerste gesprek met medewerkers van het bedrijf, dat per videoverbinding werd gevoerd. Musk besloot Twitter in april over te nemen voor 44 miljard dollar (zo’n 42 miljard euro).

Tijdens het gesprek zei Musk dat hij mensen op Twitter meer ruimte wil geven om te zeggen wat ze willen, zo lang ze de wet maar niet overtreden. Hij voegde daaraan toe dat het bedrijf een balans moet zoeken omdat gebruikers zich nog wel op hun gemak moeten voelen op Twitter. Het platform had in maart ongeveer 229 miljoen actieve gebruikers. Musk zei niet wanneer hij wil dat dat er 1 miljard gebruikers zijn.

Sinds het nieuws van de overname bekend werd, heerst er chaos onder het personeelsbestand van Twitter. Topman Parag Agrawal ontsloeg een aantal hooggeplaatste managers en kondigde kostenbesparende maatregelen aan, al is er op dit moment geen sprake van een reorganisatie. Wel is er een personeelsstop aangekondigd. “Iedereen die een belangrijke bijdrage levert, hoeft zich geen zorgen te maken”, antwoordde Musk tijdens het videogesprek op een vraag over mogelijke ontslagen.