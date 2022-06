Transavia: annuleringen en minder stoelen wegens drukte Schiphol

Transavia zal deze zomer aanzienlijk minder stoelen verkopen met vertrek vanaf Amsterdam en denkt ook dat annuleringen nodig zullen zijn door het besluit van Schiphol om deze zomer veel minder passagiers te gaan verwerken. De luchtvaartmaatschappij maakte donderdag maatregelen voor de zomer (van 7 juli tot en met 28 augustus) bekend.

“Onze passagiers willen duidelijkheid. Om zoveel mogelijk teleurstelling te voorkomen, remmen we daarom de verkoop van tickets voor de zomer door nog maar een zeer beperkt aantal tickets te verkopen en verkleinen we het maximum aantal passagiers op een aantal vluchten”, aldus Marcel de Nooijer, directievoorzitter van Transavia in een verklaring.