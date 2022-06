Twitter blaast bedrijfsuitje in Disneyland af vanwege kosten

Twitter heeft het bedrijfsuitje dat gepland stond voor januari volgend jaar in Disneyland geannuleerd om kosten te besparen. De jaarlijkse bijeenkomst, bekend onder de naam OneTeam, vond voor het laatst plaats begin 2020 in Houston. Dat was voordat de circa 7500 werknemers van het socialemediabedrijf door de pandemie werden gedwongen om thuis te gaan werken.

Naast het besluit om niet door te gaan met de jaarlijkse OneTeam-bijeenkomst wil het bedrijf ook binnenlandse en internationale zakenreizen beperken. Twitter liet eerder al weten de werving van nieuw personeel te pauzeren om de kosten te verlagen. De werknemers gaan donderdag ook voor het eerst in gesprek met Elon Musk, die Twitter wil overnemen voor 44 miljard dollar (ongeveer 42 miljard euro). Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zal de topman van de fabrikant van elektrische auto’s Tesla bevestigen dat hij het bedrijf wil kopen.

Twitter-medewerkers maken zich zorgen om de overname door Musk, die publiekelijk veel kritiek heeft geuit op het bedrijf en eerder de overname tijdelijk pauzeerde. Ook heeft Musk eerder deze maand tegen zijn Tesla-medewerkers gezegd dat ze minimaal 40 uur per week op kantoor moeten werken. “Als je niet komt opdagen, gaan we ervan uit dat je ontslag hebt genomen”, zei hij.