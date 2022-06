Verkoop nieuwe auto’s EU in mei opnieuw flink gedaald

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in mei opnieuw gedaald. Volgens brancheorganisatie ACEA zakte de verkoop vorige maand met ruim 11 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot 791.546 auto’s. Dat is volgens ACEA de tiende maand met een daling op rij. Er werden bijvoorbeeld veel minder wagens van merken als Volkswagen, Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, BMW en Volvo verkocht.

De autoverkoop staat onder druk door de hoge inflatie, waardoor consumenten voorzichtiger zijn geworden met het doen van grote aankopen. Maar ook de aanhoudende problemen in de toeleveringsketens zoals de chiptekorten zetten een rem op de verkoop, omdat daardoor de leveringen van nieuwe auto’s vertraging oplopen. In de grootste Europese automarkten Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje ging de verkoop omlaag. In Nederland kromp de verkoop met 7,4 procent tot 23.507 nieuwe passagiersauto’s.

Over de eerste vijf maanden van dit jaar nam de EU-verkoop met 13,7 procent af, tot 3,7 miljoen auto’s. Voor Nederland meldde ACEA in de periode januari tot en met mei een verkoopdaling met bijna 5 procent tot 123.811 auto’s.