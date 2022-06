VN: arbeidsmigranten stuurden 581 miljard euro naar huis in 2021

Arbeidsmigranten hebben vorig jaar wereldwijd een bedrag van 605 miljard dollar, omgerekend 581 miljard euro, naar hun families in het thuisland gestuurd. Dat meldde een organisatie van de Verenigde Naties. Er werd vooral meer geld overgeboekt met behulp van mobiele telefoons. Naar schatting profiteren ongeveer 800 miljoen gezinsleden in met name armere landen van die betalingen naar huis.

Volgens het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) is het naar huis gestuurde bedrag bijna 9 procent hoger dan in 2020. Het IFAD verwacht dat het dit jaar zal stijgen naar 630 miljard dollar. Het fonds schat verder dat tot en met 2030 met die betalingen in totaal 5,4 biljoen dollar gemoeid zal zijn, wat twee keer de omvang van de economie van Afrika in 2021 is.

IFAD-president Gilbert Houngbo stelt dat die betalingen door arbeidsmigranten helpen bij het tegengaan van armoede en hongersnood en zorgen voor geld voor onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. Hij waarschuwt wel dat die opwaartse trend bij de betalingen kan worden geraakt door de hoge inflatie omdat arbeidsmigranten daardoor minder geld overhouden.