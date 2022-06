Consumentenbond onderzoekt massaclaim tegen Schiphol

De Consumentenbond onderzoekt de mogelijkheden voor een massaclaim tegen Schiphol. De luchthaven gaat in de zomer vluchten schrappen, waardoor mogelijk veel mensen hun vakantie in het water zien vallen. De bond vindt dat Schiphol dat moet compenseren. Een woordvoerder van Schiphol zegt in een reactie claims te zullen beoordelen, op het moment dat deze binnenkomen. Dan zal Schiphol ook inhoudelijk reageren.

Directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond: “De planning van vluchten gebeurt maanden van tevoren en het is ook bekend hoeveel vluchten er gemiddeld in een normale zomervakantie van de luchthaven vertrekken. Het is onbegrijpelijk dat zo kort voor de zomer de paniek uitbreekt en reizigers de dupe zijn. Dit is amateurisme ten top.”

Schiphol stelt in juli een maximumaantal passagiers in. Dat betekent dat Schiphol per dag tot enkele honderden vluchten annuleert, becijfert de Consumentenbond. Passagiers met een pakketreis kunnen in dat geval aankloppen bij hun reisorganisatie. Die moet zorgen voor een alternatieve vlucht of de reissom terugbetalen. “Ook passagiers met een los vliegticket hebben recht op een alternatieve vlucht of geld terug. Maar zij draaien wel op voor de annuleringskosten van zelf geboekte reisonderdelen, zoals een vakantiehuisje, hotel of huurauto.”

De bond vindt het onacceptabel “dat honderdduizenden reizigers buiten hun schuld om geld kwijtraken”. Daarom onderzoekt de Consumentenbond of het gedupeerden bij kan staan en hun schade via een massaclaim kan verhalen op de luchthaven.

Schiphol maakte donderdag bekend dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn, als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotco├Ârdinator van de luchthaven bepaalt vervolgens wat dat per luchtvaartmaatschappij betekent. Zij horen volgende week wat de uitkomst is.

De zegsman van de luchthaven geeft verder aan dat, mocht het op een rechtszaak uitdraaien, de luchthaven zal uitleggen welke stappen zijn genomen en wat de afweging daarvan is geweest.