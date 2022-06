Deliveroo-bezorger is ook in advies aan Hoge Raad werknemer

Maaltijdbezorgers die in Nederland voor Deliveroo werken, zijn werknemers en geen zelfstandig ondernemers. Dat concludeert de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Lagere rechtbanken bestempelden de maaltijdbezorgers ook al als werknemers, maar Deliveroo ging telkens in beroep.

Deliveroo besloot in 2018 de aflopende contracten van bezorgers niet meer te verlengen. In plaats daarvan konden ze als zelfstandig ondernemer aan de slag voor de maaltijdbezorger. Vakbond FNV spande daarop een rechtszaak aan, omdat de maaltijdbezorgers nog altijd voor een groot deel afhankelijk zouden zijn van Deliveroo. Tegelijkertijd daalden volgens de vakbond de verdiensten voor de bezorgers.

Deliveroo wees er in zijn verweer telkens op dat maaltijdbezorgers zelfstandigen waren, omdat ze vrij waren om te werken wanneer ze zelf wilden. Ook kunnen ze ritten weigeren of zich laten vervangen. Maar volgens de advocaat-generaal staan zulke flexibele werktijden niet haaks op het hebben van een arbeidsovereenkomst.

Eerder oordeelde het gerechtshof van Amsterdam ook al dat contracten tussen Deliveroo en bezorgers feitelijk arbeidsovereenkomsten zijn. Tussen de maaltijdbezorger en de opdrachtgever bestaat namelijk een gezagsverhouding, omdat het rondbrengen van eten de kernbezigheid is van Deliveroo. Bovendien heeft Deliveroo via het inlogsysteem voor bezorgers de mogelijkheid hun werk te controleren.

De Hoge Raad doet naar verwachting op 23 december uitspraak. De hoogste rechter in dit soort zaken is vrij om het advies van de advocaat-generaal wel of niet op te volgen.