Just Eat Takeaway en Prosus aan kop in lichtgroene AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en techinvesteerder Prosus stonden vrijdag in de kopgroep van de AEX-index, die wat opveerde na de koersval van bijna 4 procent een dag eerder. Ook elders in Europa stonden voorzichtige winsten op de borden, na de afstraffing die volgde op de stevige renteverhoging van de Amerikaanse centralebankenkoepel.

Veel aandacht ging uit naar de luchtvaart- en reissector door de problemen op veel luchthavens in Europa vanwege personeelstekorten. Luchthavens als Schiphol en het Londense Gatwick kondigden daardoor aan een maximum te stellen aan het aantal reizigers in de zomermaanden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 642,89 punten. De MidKap steeg 1,6 procent tot 921,96 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,3 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de inflatie in de Europese Unie in mei is gestegen naar een recordniveau van 8,8 procent, van 8,1 procent in april. De inflatie in de eurozone werd door statistiekbureau Eurostat in een definitieve raming bevestigd op 8,1 procent.

Naast Just Eat Takeaway (plus 4,6 procent) en Prosus (plus 3,5 procent) behoorde platenlabel UMG tot de sterkste stijgers in de AEX, met een winst van dik 3 procent. Olie- en gasconcern Shell sloot de rij met een verlies van 1,3 procent.

In de MidKap klom Air France-KLM ruim 2 procent, geholpen door een adviesverhoging van Oddo BHF. KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, kondigde aan de schade voor de chaos op Schiphol te zullen verhalen. In Londen won easyJet 2,2 procent. De prijsvechter, ook een grote gebruiker van Schiphol, kondigde eerder al aan het aantal vluchten te willen verminderen.

Lufthansa klom 2,8 procent in Frankfurt. Ryanair (plus 0,9 procent) stond in Dublin bij de stijgers. Reisconcern TUI, dat vanwege de problemen mogelijk vakantiegangers moet gaan teleurstellen, steeg desondanks 6,5 procent in Frankfurt.

In Londen won het Britse supermarktconcern Tesco 0,1 procent na cijfers. Grondstoffen- en mijnbouwconcern Glencore steeg 2 procent na het publiceren van zijn winstverwachting. Daaruit werd duidelijk dat het concern volop profiteert van de gestegen grondstofprijzen.

De euro was 1,0516 dollar waard, tegen 1,0501 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 118,54 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent duurder, op 120,75 dollar per vat.