Luchtvaartmaatschappijen: Schiphol prijst zich uit de markt

Schiphol is volgens luchtvaartmaatschappijen hard op weg op weg om zichzelf uit de markt te prijzen. De luchthaven kampt met grote personele problemen waardoor het niet lukt de reizigersstroom het hoofd te bieden. Daarnaast verhoogt de luchthaven de luchthaventarieven met bijna 40 procent, waarmee het tot de duurdere luchthavens in Europa behoort. Ook spelen er nog klimaat- en stikstofproblemen en wil de overheid het huidige plafond van 500.000 vluchten verlagen om de overlast van omwonenden te verzachten. Ondernemersorganisatie VNO-NCW maakt zich ernstig zorgen over die uitgelekte plannen.

Marnix Fruitema voorzitter van Barin, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, legt uit dat de huidige problemen er toe kunnen leiden dat buitenlandse maatschappijen zoals Korean Air of Delta Air Lines naar andere luchthavens uitwijken. “En als de verbindingen wegvallen, dan volgen doorgaans de bedrijven ook”, aldus Fruitema. Hij doelt onder meer op de Europese hoofdkantoren van grote bedrijven uit AziĆ« en Noord-Amerika die nu nog in Nederland gevestigd zijn.

“Schiphol stond qua kosten altijd in de middenmoot. Dat betekende tot voor kort dat je waar kreeg voor je geld. Door de verhoging is Schiphol een van de duurdere luchthavens geworden”, aldus Fruitema. “En wat krijgen ze momenteel? Non-kwaliteit, krimp en gezeur aan je hoofd. Ik kan me goed indenken dat internationale maatschappijen denken waarom haal ik me dit op de hals.” Volgens de Barin-voorman hoort bij een gezond investeringsklimaat een goede en bereikbare luchthaven. Daarbij is de luchtvaart een middel om tot welvaart te komen. “Als je het investeringsklimaat aan het afbreken bent, heeft dat consequenties.”

VNO-NCW legt uit dat de combinatie van Schiphol en KLM Nederland direct verbindt met vrijwel alle belangrijke economische centra van de wereld. De aanwezigheid van de luchthaven is een belangrijke reden voor bedrijven om zich hier te vestigen. Daarbij maakt dit Nederland aantrekkelijker dan omringende landen. Volgens VNO-NCW verdient Nederland meer dan 30 procent van zijn welvaart door internationaal zakendoen.

Volgens de ondernemersorganisatie staat buiten kijf dat de overlast en emissies van Schiphol snel moeten afnemen. “Maar alleen krimpen is niet het antwoord op deze complexe vraag”, zo klinkt het. Ook omdat een afgebouwd netwerk, niet zomaar weer is opgebouwd.