Minister Schreinemacher ziet WTO-deal als eerste stap

Een goede eerste stap, noemt minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) het handelsakkoord dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft bereikt. Het is de eerste deal sinds 2013 en is “ambitieuzer” dan de bewindsvrouw vooraf had verwacht.

Er ligt onder meer een deelakkoord over visserijsubsidies. Verder zijn de 164 deelnemende landen het eens over het gedeeltelijk afzien van patentrechten op vaccins. Schreinemacher is ook blij met het besluit om exportrestricties op voedsel aan te pakken. De Wereldvoedselorganisatie kan daardoor zonder problemen voedsel exporteren.

De WTO heeft jaren in het slop gezeten. De vorige Amerikaanse president, Donald Trump, wilde niks met de WTO van doen hebben. Het is volgens de minister belangrijk dat de WTO doorgaat met hervormen. Zo is er nog geen oplossing gevonden voor het geschillenmechanisme van de WTO.

Dat er succes is geboekt, is naar mening van Schreinemacher zeker ook te danken aan de nieuwe directeur-generaal van de WTO, de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala. Zij geeft sinds vorig jaar leiding aan de internationale scheidsrechter voor handelsgeschillen. “Ze is de drijvende kracht achter de onderhandelingen”, zei de minister.