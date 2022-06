Omstreden Qatar Airways boekt recordwinst

Qatar Airways heeft het afgelopen boekjaar een recordwinst behaald. Terwijl andere luchtvaartmaatschappijen nog beperkt vluchten uitvoerden wegens het coronavirus, wist de nationale luchtvaartmaatschappij van de Golfstaat marktaandeel te veroveren door op volle kracht te vliegen en zijn netwerk uit te breiden. In Europa is Qatar Airways niet onomstreden, want personeel van Europese luchtvaartmaatschappijen beticht het bedrijf van oneerlijke concurrentie.

De nettowinst in het boekjaar dat liep tot eind maart bedroeg 5,6 miljard Qatarese riyal, omgerekend 1,5 miljard euro. Nooit eerder in zijn 25-jarige geschiedenis was de winst van het luchtvaartbedrijf zo hoog. Een jaar eerder leed Qatar Airways nog een verlies van omgerekend 3,9 miljard euro. De omzet kwam ruim driekwart hoger uit dan een jaar eerder op 13,7 miljard euro.

Qatar Airways, dat in handen is van de Qatarese staat, krijgt onder andere van het Europese verbond van luchtvaartmaatschappijen en -vakbonden Europeans for Fair Competition veel kritiek. Het bedrijf zou in staat zijn op oneerlijke wijze te concurreren met Europese luchtvaartmaatschappijen door de slechte arbeidsvoorwaarden voor de arbeidsmigranten die bij Qatar Airways werken. Omdat vakbonden in Qatar verboden zijn, is het voor hen ook niet gemakkelijk daar iets aan te doen. Ook zouden de milieu- en staatssteunregels voor Europese luchtvaartmaatschappijen strenger zijn dan die voor Qatar Airways, terwijl die laatste maatschappij wel vaker mag vliegen op Europese bestemmingen.