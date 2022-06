Ook Londense luchthaven Gatwick schrapt vluchten

Niet alleen luchthaven Schiphol zet vanwege drukte in combinatie met personeelstekorten het mes in het aantal vluchten deze zomer, ook de Londense luchthaven Gatwick ziet zich genoodzaakt tot ingrepen. De Britse luchthaven maakte bekend tijdens de zomermaanden het aantal vluchten te verminderen om de drukte aan te kunnen.

De op één na grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk zal het aantal vluchten in juli beperken tot 825 per dag. Een maand later gaat het om maximaal 850 vluchten per dag. De ingrepen zijn bedoeld om chaos op de luchthaven te voorkomen en annuleringen op het laatste moment door maatschappijen voor te zijn. Gatwick voert doorgaans op piekdagen in augustus tot 900 vluchten uit.

Luchthavens in heel Europa kampen met personeelstekorten en logistieke problemen nu het passagiersverkeer weer sterk is toegenomen na de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa en easyJet hebben al plannen aangekondigd om het aantal vluchten deze zomer te verminderen.

Eerder deze maand riep Grant Shapps, de Britse minister van Transport, de luchtvaartmaatschappijen op geen tickets meer te verkopen voor vluchten die ze niet kunnen bemannen. Dat gebeurde na een golf van annuleringen.