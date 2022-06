President Biden: we kunnen recessie ontlopen

De economie van de Verenigde Staten kan een recessie ontlopen ondanks de maatregelen van de Amerikaanse centrale bank om de hoge inflatie aan te pakken. Dat heeft president Joe Biden gezegd in een interview met persbureau Associated Press. Eerder deze week verhoogde de Federal Reserve de rente met de grootste stap in bijna dertig jaar om zo de inflatie in te dammen.

Door de renteverhogingen van de Fed moet de economie worden afgekoeld, waardoor de inflatie zou moeten afzwakken. Op de financiĆ«le markten is er vrees voor een recessie in de VS. De hoge inflatie zet namelijk ook de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk, omdat ze meer geld kwijt zijn aan brandstof en levensmiddelen en dus minder overhouden voor andere uitgaven. Maar volgens Biden verkeert de Amerikaanse economie in een goede staat en is het land in een sterkere positie dan alle andere landen in de wereld om de inflatiecrisis te doorstaan. Een recessie is volgens Biden “niet onvermijdelijk”.

Hij erkent wel dat Amerikanen somber zijn over de economie. Vorige week bleek nog dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen naar het laagste niveau ooit is gedaald. De inflatiecrisis ondermijnt het vertrouwen van Amerikanen in Biden. Hij heeft gezegd dat bestrijding van de inflatie zijn grootste binnenlandse prioriteit is. Zo heeft Biden aan oliebedrijven gevraagd waarom de prijzen aan de pomp zo hoog zijn en waarom er niet meer benzine op de markt komt.