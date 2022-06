WTO sluit eerste wereldwijde handelsdeal sinds 2013

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een pakket aan maatregelen aangenomen waarmee onder meer het aan banden leggen van subsidies in de visserij en het tijdelijk afzien van patentrechten op coronavaccins wordt geregeld. De WTO had sinds 2013 geen wereldwijde handelsdeal meer aangenomen.

Het akkoord tussen de 164 lidstaten van de WTO komt er na dagenlang overleg. Het overleg had eigenlijk woensdag al afgerond moeten zijn, maar omdat er toen nog geen overeenstemming was, werd er donderdag en donderdagnacht doorvergaderd. Rond 05.00 uur op vrijdag (Nederlandse tijd) stemden alle lidstaten in met het akkoord.