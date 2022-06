Airbus en Qantas steken 200 miljoen dollar in duurzame brandstof

Vliegtuigbouwer Airbus en de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas investeren samen 200 miljoen dollar (omgerekend 190 miljoen euro) in de ontwikkeling van duurzame brandstoffen in Australië. Dat meldden de bedrijven voorafgaand aan de jaarlijkse vergadering van de internationale luchtvaartbrancheorganisatie IATA in Doha in Qatar.

Met die investering moet het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof in Australië versneld toenemen. Topman Alan Joyce van Qantas zei dat het gebruik van biobrandstoffen wereldwijd toeneemt en dat overheden en bedrijven samenwerken aan manieren om de uitstoot van de luchtvaart te verlagen. Als er geen snelle actie wordt ondernomen, loopt Australië het risico om op dit gebied achter te blijven, aldus Joyce.

Ook de Amerikaanse producent van vliegtuigmotoren Pratt & Whitney doet mee aan het project, met een kleinere investering. Het bedrijf levert de motoren van vliegtuigen die Qantas onlangs heeft besteld bij Airbus.

Volgens Joyce bestaat nu nog maar 1 procent van het totale kerosineverbruik van Qantas uit duurzame brandstof, maar dit moet gaan toenemen. Doelstelling is dat in 2030 10 procent van het verbruik uit duurzame brandstoffen bestaat. Duurzame vliegtuigbrandstoffen kunnen onder meer worden gemaakt uit biomassa en gebruikte kookolie.

Hij zei verder dat de vraag naar vakantievluchten bij Qantas nu hoger ligt dan voor de uitbraak van de coronapandemie en dat het aantal zakelijke reizen op 90 procent van het niveau van voor de crisis ligt.