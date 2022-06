Aandeel Air France-KLM fors hoger op Amsterdamse beurs

Luchtvaartconcern Air France-KLM was maandag een van de grootste stijgers op de Amsterdamse beurs. De luchtvaartsector verwacht volgend jaar in brede zin weer winstgevend te zijn, liet branchevereniging IATA weten. Met een plus van 8,3 procent was Air France-KLM de koploper bij de middelgrote bedrijven.

Ook elders in Europa was er optimisme bij beleggers over bedrijven in de reisbranche. TUI dikte haast 8 procent aan in Frankfurt, terwijl luchtvaartmaatconcerns als British Airways-moeder IAG en Lufthansa ruim 7 procent aandikten. Prijsvechter Ryanair steeg 5 procent in Dublin.

De meeste Europese beurzen eindigden in de plus na zware verliezen de afgelopen weken. De AEX-index steeg 0,9 procent tot 641,43 punten. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield steeg 4,7 procent en was daarmee de grootste stijger. Heineken leverde 2 procent in en was daarmee de hekkensluiter.

De MidKap ging 0,8 procent omhoog tot 927,12 punten. Behalve Air France-KLM stonden ook sportscholenuitbater Basic-Fit (plus 5,5 procent) en ABN AMRO (plus 4,1 procent) duidelijk hoger. Vrijdag steeg ABN AMRO ook al na berichten dat de Franse bank BNP Paribas geïnteresseerd is om de Nederlandse branchegenoot over te nemen.

De beurs in Frankrijk steeg 0,6 procent na een voor president Emmanuel Macron ongunstige verkiezingsuitslag die het noodzakelijk maakt om met andere partijen samen te werken. Daardoor zou het lastiger worden om Frankrijk te besturen, verwachten kenners. Frankfurt en Londen dikten tot 1,4 procent aan.

Shell won 2,8 procent. De oliesector bleef in de belangstelling na de recente stevige prijsval. De vrees voor een recessie en daarmee een lagere vraag zorgden er vrijdag voor dat een vat olie tot 7 procent goedkoper werd. Een vat Amerikaanse olie kostte maandag 0,5 procent meer op 110,07 dollar, terwijl de prijs van Brentolie 0,4 procent toenam tot 113,54 dollar per vat.

Op de lokale Amsterdamse markt dikte Majorel ruim 14 procent aan. Het in Luxemburg gevestigde callcenterbedrijf heeft een overeenstemming bereikt over een fusie met zijn Amerikaanse branchegenoot Sitel Group. Het fusiebedrijf krijgt het hoofdkantoor in Luxemburg en houdt zijn beursnotering in Amsterdam.

De euro was 1,0537 dollar waard tegen 1,0473 dollar op vrijdag.