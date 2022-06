EasyJet gaat deze zomer meer vluchten schrappen op Schiphol

Luchtvaartmaatschappij easyJet gaat meer vluchten schrappen op Schiphol, omdat het aantal vluchten vanaf de luchthaven moet worden verminderd. Vanwege personeelstekorten kunnen deze zomer minder reizigers gebruikmaken van Schiphol. EasyJet zei vorige week nog details af te wachten maar gaat nu toch al extra vluchten schrappen.

Zo wil het klanten meer tijd geven om een alternatieve vlucht bij easyJet te boeken. Een woordvoerster verwacht dat de overgrote meerderheid van de passagiers een andere vlucht binnen 24 uur van de al geplande reis kan worden aangeboden.

Het is nog niet bekend hoeveel en welke vluchten precies worden geschrapt. Eerder ging easyJet ervan uit in het zomerkwartaal, tot eind september, bijna evenveel vliegtickets beschikbaar te stellen (97 procent) als in 2019 voor de coronacrisis. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij nu bijgesteld naar 90 procent van dat aantal.

De Britse prijsvechter is een van de grotere gebruikers van Schiphol. EasyJet schrapt ook vluchten op de Londense luchthaven Gatwick, die met dezelfde problemen kampt als Schiphol.

De maatschappij meldde een paar weken terug al dat er voor de zomer een aantal vluchten van Amsterdam naar London Gatwick en London Luton proactief was geannuleerd. Dat was ook vanwege de grote drukte op Schiphol. Volgens een woordvoerster komt de huidige maatregel bovenop die eerdere annuleringen.

Schiphol maakte vorige week bekend dat er in juli gemiddeld 13.500 stoelen te veel zijn, als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotco├Ârdinator van de luchthaven bepaalt vervolgens wat dat per luchtvaartmaatschappij gaat betekenen.