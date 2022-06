Luchtvaart verwacht volgend jaar terugkeer naar winst

De luchtvaart zal volgend jaar weer winstgevend zijn dankzij de inhaalvraag naar vliegvakanties na de coronapandemie, die zorgt voor flink meer boekingen. Dat voorspelt de internationale luchtvaartbranchevereniging IATA, waarvan de leden deze dagen bijeenzijn in Doha voor de jaarvergadering en luchtvaarttop WATS.

“In 2023 zou winst voor de hele sector in het verschiet moeten liggen”, zei IATA-directeur-generaal Willie Walsh. “We zijn aan het herstellen. Op de meeste markten zal het luchtverkeer volgend jaar terugkeren naar het niveau van voor de pandemie of daarboven liggen. Luchtvaartmaatschappijen zijn veerkrachtig en mensen vliegen weer in grotere aantallen. De luchtvracht doet het ook goed ondanks de toenemende economische onzekerheid.”

De luchtvaart werd hard getroffen door de pandemie, waarbij het aantal passagiers in 2020 met 60 procent daalde en vorig jaar 50 procent lager was dan voor de virusuitbraak. Luchtvaartmaatschappijen verloren daardoor in twee jaar tijd bijna 200 miljard dollar (zo’n 190 miljard euro). Terwijl sommige bedrijven in de sector failliet gingen, zijn andere veelal met steun van overheden overeind gebleven.

Volgens IATA leed de luchtvaartsector in 2021 een verlies van 42 miljard dollar. Voor dit jaar wordt gerekend op een verlies van 9,7 miljard dollar. Het aantal passagiers zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 83 procent van het niveau in 2019, het jaar voor de pandemie.

Hoewel de meeste luchtvaartmaatschappijen wereldwijd de vraag naar tickets zien herstellen doordat mensen na de coronabeperkingen weer massaal op vakantie willen, is het de vraag hoelang het herstel aanhoudt. De hoge brandstofprijzen dwingen maatschappijen namelijk om hun ticketprijzen te verhogen en de hoge inflatie zet de koopkracht van consumenten onder druk. “We kunnen de bittere economische en politieke realiteit niet verdoezelen, maar tegelijkertijd zien we dat de wens om weer te reizen en de noodzaak om goederen te vervoeren beide solide zijn”, aldus Walsh.

Walsh denkt dat de personeelstekorten op de luchthavens, waardoor veel vluchten zijn geannuleerd, geen groot probleem zullen zijn, aangezien de luchthavens en luchtvaartmaatschappijen deze zomer stappen ondernemen om de capaciteit waar nodig in te perken zodat passagiers minder te maken krijgen met plotselinge annuleringen. Wel moeten reizigers mogelijk hogere ticketprijzen betalen door het beperktere aanbod en de hoge brandstofkosten. De oorlog in Oekra├»ne vormt wel een uitdaging voor de luchtvaart, hoewel de impact op de meeste luchtvaartmaatschappijen tot nu toe “vrij beperkt” is gebleven.