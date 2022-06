StudioCanal wordt eigenaar van Dutch FilmWorks

Het grote Franse mediabedrijf StudioCanal neemt een meerderheidsbelang in Dutch FilmWorks, de grootste onafhankelijke filmdistributeur in de Benelux. Dat hebben beide bedrijven maandag bekendgemaakt.

Met de overname versterkt StudioCanal naar eigen zeggen zijn positie als Europese leider in filmcontent met internationale potentie. Dutch FilmWorks kan op zijn beurt gebruikmaken van het grote internationale distributienetwerk van StudioCanal.

Dutch FilmWorks bracht de afgelopen jaren veel grote Nederlandse titels uit in de bioscopen, zoals De Luizenmoeder, De Piraten van Hiernaast en Bankier van het Verzet. StudioCanal bezit een van de grootste filmcatalogi in de wereld. De collectie bevat bijna 7000 grote filmtitels, waaronder Basic Instinct, Paddington en Terminator 2. Het bedrijf financiert en produceert jaarlijks zo’n dertig nieuwe films en distribueert er jaarlijks zo’n vijftig in heel Europa.