Verkopen Primark weer boven niveau voor coronacrisis

De verkopen van de Britse kledingketen Primark, die ook actief is in Nederland, lagen in het afgelopen kwartaal weer boven het niveau van voor de coronapandemie. Dat meldt moederbedrijf AB Foods in een handelsupdate. Naast een aantrekkende vraag naar goedkopere kleding zag de keten zich ook genoodzaakt om de prijzen van bepaalde artikelen te verhogen vanwege de hoge inflatie.

De omzet van Primark steeg in de drie maanden tot en met 28 mei met 81 procent tot ruim 1,7 miljard pond, omgerekend zo’n 2 miljard euro. De verkopen lagen daarmee 4 procent boven het niveau in 2019, het jaar voor de uitbraak van de coronapandemie. Alle Primark-winkels waren weer open en de keten ligt naar eigen zeggen op koers om de doelstelling van een winstmarge van 10 procent dit jaar te realiseren.

Primark werd hard getroffen door de lockdowns en andere beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Anders dan concurrenten heeft de keten namelijk geen webwinkel, waardoor het niet kon overschakelen op het online verkopen van producten.

De kledingketen kondigde wel aan in het Verenigd Koninkrijk in 25 winkels te starten met een proef van een zogeheten click-and-collect dienst, waarbij artikelen online kunnen worden besteld en bij de winkels kunnen worden opgehaald. Via de dienst kunnen voorlopig alleen artikelen voor kinderen worden gekocht.

De totale omzet van AB Foods nam toe met 32 procent tot 4,1 miljard pond (circa 4,7 miljard euro). De omzet van de voedselactiviteiten van het concern steeg met 10 procent, mede dankzij prijsverhogingen. Het retail- en voedingsbedrijf handhaafde zijn verwachtingen voor het gehele jaar.