Vooral buiten Randstad plek voor overnemen vluchten Schiphol

Vooral op grotere afstand van de Randstad is nog ruimte om vluchten van het te drukke Schiphol over te nemen. Op de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven gaat het deze zomer om maximaal enkele vluchten per dag. Op Maastricht Aachen Airport en Groningen Eelde Airport is meer ruimte en lopen er gesprekken met Schiphol en luchtvaartmaatschappijen over de invulling daarvan. Duidelijkheid daarover wordt deze week verwacht.

Het vliegveld van Maastricht heeft de komende maanden wekelijks zeventien zogenoemde tijdslots beschikbaar. “Het personeelsbestand is daarbij doorslaggevend”, zegt een woordvoerster. Als de luchthaven meer voorbereidingstijd krijgt, kan de beschikbare ruimte verder omhoog door meer personeel in te plannen. Er lopen gesprekken over het overnemen van vluchten, maar concrete verzoeken kreeg het vliegveld nog niet.

Groningen Eelde Airport bekijkt nog hoeveel beschikbare ruimte het deze zomer daadwerkelijk heeft. “De gesprekken met Schiphol en een aantal maatschappijen zijn heel erg gaande”, klinkt het. Eerder zei het vliegveld dat het tot twintig vluchten per dag kan overnemen.

De luchthavens van Rotterdam en Eindhoven zitten zo goed als vol. Nadat reisorganisatie Corendon vorige week bekendmaakte in juli en augustus 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport te verplaatsen, zijn in Rotterdam nu dagelijks nog twee of drie plekken beschikbaar. Volgens een woordvoerder loopt ook dit vliegveld tegen beperkingen aan wat personeel betreft. Het komt voor dat er de helft minder personeel beschikbaar is dan er nodig is. Daardoor kan de wachttijd bij de security of bagageband oplopen, aldus de zegsman.

Eindhoven Airport heeft mede vanwege het eigen al volle vluchtschema “zoals het er nu uitziet” in juli helemaal geen plek meer voor extra vluchten. In augustus gaat het om één of hooguit enkele vluchten per dag. Ook is er volop extra security- en horecapersoneel nodig op de luchthaven. “Ook hier is het natuurlijk drukker”, zegt een woordvoerster. Daarom is het advies aan reizigers om zeker drie uur voor vertrek aanwezig te zijn.

Schiphol maakte vorige week bekend dat er door personeelstekorten deze zomer minder stoelen beschikbaar zijn. In juli zijn er gemiddeld 13.500 stoelen te veel als alle vliegtuigen helemaal vol zitten. Dat is bijna 17 procent van het aantal stoelen dat eigenlijk gemiddeld per dag ingepland stond. De slotcoördinator van de luchthaven komt begin deze week met duidelijkheid wat dat per maatschappij gaat betekenen.