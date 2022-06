Wall Street dicht vanwege viering afschaffing slavernij

In New York blijven de aandelenbeurzen maandag dicht vanwege Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. De naam Juneteenth is een combinatie van de woorden June (juni) en nineteenth (negentiende), verwijzend naar de dag in 1865 waarop de laatste tot slaaf gemaakte mensen werden bevrijd.

Juneteenth is sinds 2021 een nationale feestdag in de VS, maar het is dit jaar voor het eerst dat ook Wall Street zijn deuren gesloten houdt vanwege deze jaarlijkse herdenking. Dat gebeurt een dag na de eigenlijke feestdag omdat die op zondag viel. Op Juneteenth worden onder meer parades en andere grote evenementen gehouden. Het herdenken van het leed van de slachtoffers van de slavernij is een belangrijk onderdeel van Juneteenth.

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag weer open. De aandacht van beleggers zal deze week vooral uitgaan naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, die woensdag en donderdag in het Amerikaanse Congres uitleg zal geven over het beleid van de centrale bank. Vorige week verhoogde de Fed de rente nog in het hoogste tempo in bijna dertig jaar om zo de hoge inflatie te bestrijden.

Door de onrust over de sterk stijgende rente en de vrees voor een economische recessie is er de afgelopen tijd veel onrust op de beurzen ontstaan. Op Wall Street werd vorige week zelfs het grootste weekverlies geleden sinds het begin van de coronacrisis. Powell heeft aangegeven vastberaden te zijn om de inflatie omlaag te krijgen, zelfs als daardoor een recessie optreedt en de werkloosheid toeneemt.

De Dow-Jonesindex sloot de onstuimige beursweek af met op vrijdag een min van 0,1 procent op 29.888,78 punten. De hoofdindex zakte donderdag voor het eerst sinds januari vorig jaar onder de 30.000 punten. Voor de S&P 500 was er op de laatste handelsdag van de week wel een klein plusje, van 0,2 procent op 3674,84 punten. Techgraadmeter Nasdaq veerde vrijdag 1,4 procent op tot 10.798,35 punten.