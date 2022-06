ANVR: Transavia creatief met oplossingen rond vluchten

Transavia gaat creatief te werk om oplossingen te vinden voor het verminderen van het aantal vluchten vanaf Schiphol, vanwege de beperkingen die de luchthaven heeft opgelegd. Dat zegt directeur Frank Oostdam van reisbranchevereniging ANVR. Het is volgens Oostdam vooral belangrijk dat het aantal annuleringen zoveel mogelijk wordt beperkt door Transavia.

Transavia annuleert tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten vanaf Schiphol vanwege de drukte en het personeelstekort op het vliegveld. Daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. Voor 70 procent daarvan is een vervangende vlucht gevonden, bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. Van de overige 30 procent is het ticket geannuleerd.

Transavia heeft onder meer gekeken naar bestemmingen waar meer dan één keer per dag op wordt gevlogen en bestemmingen die ook via andere luchthavens te bereiken zijn. Oostdam stelt dat de maatschappij zoveel mogelijk heeft gezorgd voor alternatieven. Transavia kondigde eerder ook al aan minder tickets voor de zomer te verkopen om zoveel mogelijk teleurstelling te voorkomen.

Volgens Oostdam is het natuurlijk wel een drama voor mensen van wie de vluchten komen te vervallen. “Maar dat is niet de schuld van Transavia”, aldus de ANVR-voorzitter. De ANVR is namens reisorganisaties bezig met een schadeclaim tegen Schiphol vanwege de chaos op de luchthaven en het schrappen van vluchten. Oostdam stelt dat eind augustus duidelijk wordt hoe groot de schadeclaim zal zijn.

De Consumentenbond, die zelf ook de mogelijkheid van een schadeclaim tegen Schiphol onderzoekt, zegt goed te kijken of de annuleringen door Transavia gebeuren volgens de rechten van consumenten. Volgens een woordvoerder wordt bijvoorbeeld gekeken naar de alternatieven die Transavia biedt en of daarbij ook keuzevrijheid is voor klanten. “Ze moeten zich netjes aan de regels houden.” De zegsman van de Consumentenbond stelt verder dat “consumenten wat ons betreft niet gaan opdraaien voor al deze ellende”.