Betalingsverwerker Adyen positieve uitschieter op lager Damrak

Betalingsverwerker Adyen is woensdag als grootste winnaar in de AEX geëindigd. De hoofdindex van de Amsterdamse aandelenbeurs zelf eindigde met een aanzienlijk verlies, gevoed door zorgen over een mogelijke recessie door de oorlog in Oekraïne en stijgende rentes.

Adyen won 3,7 procent na de bekendmaking van een uitgebreidere samenwerking met McDonald’s. Het Nederlandse fintechbedrijf helpt de fastfoodketen binnenkort ook in de Verenigde Staten met het verwerken van betalingen binnen de app van McDonald’s. Adyen levert al betalingsdiensten aan McDonald’s in het Verenigd Koninkrijk.

De AEX eindigde 1 procent lager op 641,87 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 922,45 punten. De beurzen in Frankfurt , Parijs en Londen sloten met verliezen tot 1,1 procent door de vrees dat de renteverhogingen door centrale banken een economische recessie zullen veroorzaken. Daarnaast werd uit cijfers van de Europese Commissie duidelijk dat het consumentenvertrouwen in de eurozone sinds april 2020 niet zo laag was als deze maand.

Beleggers hadden ook aandacht voor Jerome Powell, voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, die voor het Congres een toelichting gaf over het rentebeleid in de VS. Hij zei dat de Fed vasthoudt aan renteverhogingen om de hoge inflatie in te tomen. Hij erkende dat de renteverhogingen een recessie kunnen veroorzaken.

Bierbrouwer Heineken (plus 2 procent) en informatieleverancier RELX (plus 1 procent) behoorden ook tot de winnaars in de AEX. Staalfabrikant ArcelorMittal en olie- en gasconcern Shell waren met verliezen van respectievelijk 9,7 en 3,7 procent de sterkste dalers.

Bij Shell speelden dalende olieprijzen mee. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde 3,5 procent tot 105,66 dollar en Brentolie werd 3,1 procent goedkoper op 111,07 dollar per vat. Bij eventuele economische krimp zou ook de vraag naar brandstof afnemen en die vooruitzichten lijken de olieprijzen nu wat te drukken.

Avantium klom bijna 2 procent. Het chemiebedrijf heeft de Deense bierbrouwer Carlsberg gestrikt als klant voor zijn plantaardige plastics, die het bedrijf vanaf 2024 wil gaan leveren. Carlsberg gaat het verpakkingsmateriaal onder meer gebruiken voor duurzame ‘papieren’ bierflesjes.

De euro was 1,0592 dollar waard, tegen 1,0549 dollar een dag eerder.