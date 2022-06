Facebook verandert manier adverteren na klacht discriminatie

Facebook-moederbedrijf Meta is akkoord gegaan met het aanpassen van zijn manier van adverteren na beschuldigingen van discriminatie. Kunstmatige intelligentie moet ervoor zorgen dat bevolkingsgroepen niet worden uitgesloten op kenmerken als geslacht, leeftijd of afkomst. Het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting had geklaagd dat woonadvertenties op Facebook “onrechtmatig discrimineren” op basis van onder meer huidskleur, afkomst, religie, geslacht en handicap.

De aanpassingen zijn onderdeel van een schikking met de Amerikaanse overheid. In die schikking, die de rechter nog wel moet goedkeuren, staat ook een boete van omgerekend ongeveer 110.000 euro. De aanpassingen moeten er ook voor gaan zorgen dat advertenties voor banen en leningen niet discrimineren.

Facebook verdient miljarden aan advertenties en kan op basis van gebruikersdata heel precies bepalen wie welke reclame te zien krijgt. Dat roept tegelijkertijd ook zorgen op over privacy en discriminatie.