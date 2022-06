Fed-baas: kans op recessie in VS door renteverhogingen

Snelle renteverhogingen van de Federal Reserve kunnen de economie van de Verenigde Staten in een recessie doen belanden. Dat erkende Jerome Powell, voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, in een hoorzitting met leden van de Senaat.

In hetzelfde gesprek met congresleden noemde Powell een zachte landing voor de economie na de renteverhogingen een “enorme uitdaging”. Tegelijkertijd is de kans op een recessie, waarvan sprake is bij twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp, volgens de centrale bankier niet uitzonderlijk hoog. Maar “het is zeker een mogelijkheid”.

Economen en kopstukken uit de financiƫle sector houden steeds meer rekening met een recessie in de Verenigde Staten. Vorige week verhoogde de Fed de rente met 0,75 procentpunt, de stevigste verhoging sinds 1994. Daarvoor verhoogde de Fed de rente ook al twee keer. Door hogere rentes stroomt er minder geld de economie in. Dat moet de inflatie afremmen, maar kan ook de economische groei dwarszitten.

Onder andere de voormalige president van de Federal Reserve van New York stelt dat een recessie nu onontkoombaar is. De topman van Deutsche Bank, Christian Sewing, zei op een congres dat hij de kans op een recessie mede door renteverhogingen op 50 procent schat.

De Fed is er nu vooral veel aan gelegen de gierende inflatie te verminderen. In mei stegen de prijzen in de VS in het hoogste tempo van ruim veertig jaar. Powell gaf toe dat het voor hem als een verrassing kwam dat het dagelijks leven zo snel zo veel duurder was geworden voor Amerikanen. “En er zijn mogelijk nog meer verrassingen op til”, voegde hij toe.

Powell kreeg kritiek van met name Republikeinse senatoren, die het hem kwalijk nemen dat de Fed Amerikanen niet voor verlies aan koopkracht kan behoeden. “De Federal Reserve heeft het Amerikaanse volk in de steek gelaten”, zei de senator Richard Shelby voor de staat Alabama.