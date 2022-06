Heineken en Unilever enige lichtpuntjes in rode AEX

Bierbrouwer Heineken en levensmiddelenconcern Unilever waren woensdag de enige lichtpuntjes in de AEX-index, die het recente koersherstel weer zag verdampen. De vrees dat de renteverhogingen door centrale banken een economische recessie zullen veroorzaken kreeg de markten weer in de greep. Ook bleek uit cijfers van statistiekbureau CBS dat het Nederlandse consumentenvertrouwen in juni nog nooit zo laag is geweest als nu.

Daarnaast wordt uitgekeken naar de verklaring die voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve later op dag in het Amerikaanse Congres zal geven over het beleid van de centrale bank om de inflatie te bestrijden. Vorige week verhoogde de Fed de rente nog in het hoogste tempo in bijna dertig jaar om zo de hoge inflatie tegen te gaan.

De hoofdindex op Beursplein 5 raakte rond het middaguur 2 procent kwijt op 635,18 punten. De MidKap leverde 1,9 procent in tot 915,76 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 2,1 procent. De Londense FTSE-index verloor 1,5 procent. De Britse inflatie is in mei opgelopen tot 9,1 procent, een nieuw hoogtepunt in ruim veertig jaar.

Staalfabrikant ArcelorMittal kampte met een adviesverlaging door de Amerikaanse bank JPMorgan en was met een min van ruim 7 procent de grootste daler in de AEX. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en verlichtingsbedrijf Signify volgden met verliezen van 4,6 procent. IMCD zakte 3 procent. De chemicaliƫndistributeur neemt het Chinese distributiebedrijf Welex over. Heineken en Unilever, die wat minder gevoelig zijn voor een economische neergang, wonnen 0,4 en 0,1 procent.

Shell kampte met een forse daling van de olieprijzen en verloor bijna 4 procent. De olieprijzen stonden onder druk door de vrees voor een afnemende vraag als gevolg van een mogelijke economische krimp. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent minder op 104,45 dollar. De prijs van Brentolie zakte 4,1 procent tot 109,94 dollar per vat.

Avantium klom 0,9 procent. Het chemiebedrijf heeft de Deense bierbrouwer Carlsberg (min 1,9 procent) gestrikt als klant voor zijn plantaardige plastics, die het bedrijf vanaf 2024 wil gaan leveren. Carlsberg zal het verpakkingsmateriaal onder meer gaan gebruiken voor duurzame ‘papieren’ bierflesjes.

De Belgische materialengroep Umicore kwam met een update van de strategie. Het bedrijf mikt op een verdubbeling van de omzet in 2030. Beleggers waren niet onder de indruk en stuurden het aandeel 10 procent lager in Brussel.

De euro was 1,0507 dollar waard, tegen 1,0549 dollar een dag eerder.