Nachttrein naar Barcelona in de maak

De Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij European Sleeper wil eind volgend jaar meerdere keren per week een nachttrein naar Barcelona laten rijden. De trein, die moet vertrekken vanaf Amsterdam en verschillende tussenstops maakt in Nederland moet vanaf 10 december 2023, maar mogelijk eerder, drie keer in de week naar de Spaanse stad gaan rijden, zo valt op te maken uit een aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

European Sleeper is in 2021 opgericht. Doel van de maatschappij is om Europa per nachttrein te verbinden. De eerste route is de reis van Brussel naar Praag via Amsterdam en Berlijn. Het is nog niet bekend wanneer de eerste trein van European Sleeper gaat rijden. “De voorbereidingen zijn in volle gang”, zo klinkt het. Deze zomer zal de trein zeker nog niet rijden. Verder zet European Sleeper samen met reisorganisatie Sunweb vol in op nachttreinen naar populaire wintersport- en zonbestemmingen. Deze winter moet de eerste trein naar de Franse Alpen al gaan rijden. Daarna zou het zuiden van Frankrijk moeten volgen.

De ACM vraagt betrokken partijen en andere belanghebbenden die menen dat de treindienst naar Barcelona het “economisch evenwicht van een of meer betrokken concessies” in gevaar brengt zich te melden. Dat kan tot uiterlijk 13 juli.