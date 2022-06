Topman Volkswagen: risico’s voor fabrieken door stop Russisch gas

De Duitse automaker Volkswagen loopt risico’s met de productie in zijn fabrieken als de Russische gasleveringen aan Duitsland ineens stopgezet zouden worden. Dat zei topman Herbert Diess tegen persbureau Bloomberg op het Qatar Economic Forum in Doha. Hij gaf aan dat het bedrijf vanwege de Duitse afhankelijkheid van Russisch aardgas de mogelijkheid behoudt om zijn eigen energiecentrales op steenkool te laten draaien in plaats van gas.

Hij stelde dat de overgang in Duitsland naar andere energiebronnen dan Russisch gas niet snel genoeg verloopt en dat er dus grote verstoringen kunnen ontstaan mocht Moskou de gaskraan ineens dicht draaien. Het zal volgens de topman tijd in beslag nemen om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit andere landen te halen en de infrastructuur daarvoor te bouwen. Diess zei wel dat hij er voor de langere termijn van overtuigd is dat Duitsland zonder Russisch gas kan.

De topman verklaarde verder dat de vraag naar auto’s vooralsnog sterk is, ondanks de oorlog in Oekra├»ne en de hoge inflatie die de koopkracht van huishoudens raakt. Volgens Diess zijn er veel orders voor elektrische auto’s van Volkswagen en is hij optimistisch dat het bedrijf zijn doelstellingen voor dit jaar kan behalen. Volkswagen is in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met bijvoorbeeld Tesla op de markt voor elektrische auto’s.