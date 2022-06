Wall Street sluit met kleine verliezen na opmerkingen Powell

De aandelenbeurzen in New York zijn licht lager gesloten, maar hebben een groot deel van hun eerdere verliezen op de dag weggewerkt. Beleggers verwerkten de toelichting die Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell gaf voor de Amerikaanse Senaat. Hij gaf aan vast te houden aan renteverhogingen om de hoge inflatie tegen te gaan, maar erkende dat dit een recessie in de Verenigde Staten kan veroorzaken.

Grote banken houden steeds meer rekening met economische krimp, mede door renteverhogingen. Powell zei dat die mogelijkheid inderdaad bestaat, maar voegde daaraan toe dat de kans niet bijzonder sterk is toegenomen. Beleggers houden er nu rekening mee dat de Fed oog houdt voor de economische gevolgen van het eigen monetaire beleid. Dat zou kunnen duiden op minder hevige renteverhogingen, wat gunstig kan uitpakken voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jones eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 30.483,13 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 3759,89 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 11.053,08 punten.

De olieproducenten ExxonMobil en Chevron zakten tot 4,4 procent na een forse daling van de olieprijzen. De olieprijzen staan onder druk door de vrees voor een afnemende vraag als gevolg van een mogelijke recessie. Een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent minder op 105,22 dollar. De prijs van Brentolie zakte 3,4 procent tot 110,78 dollar per vat.

Tabaksfabrikant Altria verloor ruim 9 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde op basis van ingewijden dat de Amerikaanse medicijnen- en warenautoriteit FDA e-sigaretten van Juul Labs, waarin Altria een groot belang heeft, wil verbieden. Het handelsplatform voor cryptomunten Coinbase daalde bijna 10 procent. Concurrent Binance maakte bekend bepaalde commissies voor klanten te schrappen.

Revlon zette de opmars voort en won ruim een derde aan beurswaarde. Het cosmeticabedrijf heeft vorige week uitstel van betaling aangevraagd. Beleggers lijken echter te gokken op een doorstart van het bedrijf of een overname van het concern. Woningverhuurplatform Airbnb zakte 2,7 procent na een adviesverlaging door analisten van JMP Securities. Sportkledingfabrikant Nike kreeg ook te maken met een afwaardering van analisten en sloot 3,5 procent lager.

De euro was 1,0568 dollar waard, tegenover 1,0592 bij het slot van de Europese beurzen.