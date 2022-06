ACM: energieleverancier moet effect btw-verlaging duidelijk maken

Energieleveranciers moeten hun klanten duidelijk informeren over de manier waarop zij de tijdelijke verlaging van de belasting op energie doorberekenen aan consumenten. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder is het belangrijk dat consumenten duidelijk kunnen zien wat de belastingverlaging betekent voor hun portemonnee.

De btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming is tussen 1 juli en 31 december tijdelijk verlaagd van 21 procent naar 9 procent, om consumenten tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. Om klanten direct te laten profiteren van de belastingverlaging kunnen leveranciers bijvoorbeeld het termijnbedrag in deze periode tijdelijk aanpassen.

De ACM heeft energieleveranciers er in april al per brief op gewezen dat zij duidelijk moeten zijn over de manier waarop zij de btw-verlaging doorberekenen aan klanten. De toezichthouder wijst er ook op dat leveranciers de btw-verlaging niet moeten gebruiken voor tijdelijke stuntaanbiedingen.

Omdat consumenten over het algemeen langer dan zes maanden klant zijn bij een leverancier roept de ACM leveranciers op een btw-tarief van 21 procent te blijven gebruiken bij een aanbod voor een nieuw energiecontract. Dit is ook belangrijk omdat consumenten een aanbod moeten kunnen vergelijken met dat van andere leveranciers.