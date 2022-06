Air France-KLM verliest op lager Damrak

Air France-KLM is donderdag fors lager geƫindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Topman Ben Smith zei op een congres dat het luchtvaartconcern de wegens corona ontvangen staatssteun binnen een paar maanden verwacht af te lossen. Tegelijkertijd vindt het Nederlandse kabinet dat KLM te weinig doet om de kosten structureel omlaag te krijgen, een voorwaarde voor de geleverde overheidssteun.

KLM kondigde verder aan de ticketverkoop voor vluchten vanaf Schiphol te beperken en een aantal vluchten te schrappen deze zomer, om de drukte op de luchthaven beheersbaar te houden. Air France-KLM eindigde uiteindelijk 7 procent lager en was de grootste verliezer in de MidKap. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen leden verliezen. Zo zakte Lufthansa 1,5 procent in Frankfurt en IAG 2,8 procent in Londen. Dochtermaatschappij British Airways krijgt deze zomer waarschijnlijk te maken met stakingen van personeel op Heathrow.

In de AEX waren verzekeraars NN en Aegon de grootste verliezers met minnen tot 7,9 procent. De rentes op staatsobligaties van onder andere de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland daalden na tegenvallende macro-economische cijfers. Beleggers lijken zich nu voor te bereiden op minder hevige renteverhogingen door centrale banken, die anders de economische groei te zeer zouden afremmen.

De hoofdgraadmeter zelf eindigde 0,9 procent lager op 635,93 punten. De sterkste stijger in de AEX was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een winst van 2,5 procent. Heineken (plus 1,1 procent) profiteerde van een positief analistenrapport van Jefferies, waarin het koersdoel voor het aandeel werd verhoogd.

De MidKap eindigde 2,7 procent lager op 897,49 punten, met sportschoolketen Basic-Fit en medisch leverancier Fagron als zeldzame winnaars met plussen tot 1,6 procent.. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs sloten tot 1,8 procent lager.

Vivoryon werd ruim 14 procent meer waard. Het Duitse biotechnologiebedrijf verklaarde positieve onderzoeksresultaten te hebben ontvangen van zijn behandelingen tegen Alzheimer.

Olieprijzen gingen opnieuw omlaag door de vrees voor een mogelijke recessie, die uiteindelijk ook tot minder vraag naar de brandstof zou leiden. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in waarde tot 105,32 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 111,24 dollar per vat. De euro was 1,0521 dollar waard, tegenover 1,0592 dollar een dag eerder.