Boer krijgt door stikstofperikelen lastiger krediet van banken

Banken zijn voorzichtiger geworden met het verstrekken van kredieten aan boeren en dan vooral aan bedrijven in gebieden waar volgens de kabinetsplannen de stikstofuitstoot het hardst omlaag moet. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zei tijdens het stikstofdebat in de Tweede Kamer donderdag dat het voor boerenbedrijven op basis van de stikstofkaart van het kabinet in bepaalde gebieden onmogelijk is om nog een financiering te krijgen.

Rabobank, een van de grotere kredietverstrekkers aan de sector in ons land, erkent dat er strenger wordt gekeken naar financiering. Zeker bij bedrijven rondom Natura 2000-gebieden. Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland speelt dit echter bij meer kredietverstrekkers, vooral bij zogeheten PAS-melders.

PAS-melders zijn boeren die buiten hun schuld door de overheid in de problemen zijn gebracht. Boeren konden eerder onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) projecten met weinig stikstofneerslag afdoen met een melding onder de Wet natuurbescherming. Daarvoor was geen vergunning nodig. Maar omdat de regeling door de Raad van State ongeldig werd verklaard ontbreekt nu daarvoor de juridische grondslag.

Rabobank krijgt naar eigen zeggen veel vragen van bezorgde boeren over het al dan niet financieren van boerenbedrijven. Volgens de bank is er momenteel een gebrek aan duidelijkheid wat de kabinetsplannen betekenen voor individuele ondernemers. Daarom is er ook geen eenduidig antwoord, zo klinkt het.

“Wij vinden het in het belang van onze klanten verstandig om als bank nog kritischer te kijken naar financieringsaanvragen voor uitbreiding of bedrijfsovernames”, aldus Rabobank. “Wij kijken daarbij naar de extra risico’s van de stikstofaanpak van het kabinet voor het verdienmodel en de toekomstbestendigheid van de onderneming.”

ING laat weten bij het verstrekken van nieuwe financieringen altijd te kijken naar de “toekomstbestendigheid” van een onderneming. Dit gebeurt volgens een woordvoerder bij alle zakelijke kredieten. “Dat is in het geval van boeren niet anders.”