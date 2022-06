CBS: meer mensen wisselden vorig jaar van beroep

Het aantal mensen dat vorig jaar van beroep wisselde is licht gestegen ten opzichte van 2020, toen het aantal jobhoppers door de coronacrisis veel lager lag. Ook verloren veel minder mensen hun baan in vergelijking met 2020, toen sprake was van een piek. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met onderzoeksinstantie TNO en externe onderzoekers.

De onderzoekers zetten de data van het tweede kwartaal van vorig jaar af tegen die van dezelfde periode voor de coronacrisis in 2019 en aan het tweede kwart van 2020 bij het begin van de crisis. Uit de gegevens kwam naar voren dat het aantal mensen met een bedrijfseconomisch of administratief beroep bij het begin van de crisis behoorlijk baanvast waren. In 2021 nam het aantal jobhoppers toe tot boven het niveau van 2019.

In de dienstverlening, zoals de horeca, de reissector en kappers was het beeld heel anders. Daar wisselden in het tweede kwartaal van 2020 juist veel meer mensen van beroep in vergelijking met 2019 en 2021. Dat had vooral te maken met de coronamaatregelen zoals de sluiting van de horeca en kapsalons. Verder lag ook het aantal wisselingen bij agrarische beroepen en bij creatieve en taalkundige beroepen in 2020 een stuk hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar later.

Het CBS legt uit dat als het economisch goed gaat meer mensen van baan of beroep wisselen, zoals bijvoorbeeld in de periode 2015 tot 2020. Het is de zesde keer dat het CBS en TNO samen met andere onderzoekers de publicatie Dynamiek op de Nederlands arbeidsmarkt publiceren.