Chipbedrijven ASMI en ASML onderaan in lagere AEX

De chipbedrijven ASMI en ASML stonden donderdag in de staartgroep van de AEX-index, die verder wegzakte na de verliesbeurt een dag eerder. De recessievrees bleef daarbij boven de markten hangen. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verklaarde tegen het Amerikaanse Congres dat de snelle renteverhogingen een recessie kunnen veroorzaken in de grootste economie ter wereld. De kans op een economische krimp is volgens de centrale bankier echter niet uitzonderlijk hoog.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in de min op 635,05 punten. De MidKap daalde ook 1,1 procent, tot 912,62 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen zakten tot 0,7 procent. De CAC40-index in Parijs verloor 0,8 procent na een verdere daling van het Franse ondernemersvertrouwen in juni.

Naast ASMI en ASML, die ruim 2 procent verloren, behoorde olie- en gasconcern Shell (min 1,5 procent) opnieuw tot de grootste dalers door de aanhoudende daling van de olieprijzen. De olieprijzen staan onder druk door de vrees dat een mogelijke recessie de vraag naar olie zal ondermijnen.

Techinvesteerder Prosus won 1,1 procent dankzij sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het een groot belang heeft. Bierbrouwer Heineken klom 1,4 procent dankzij een positief analistenrapport van Jefferies waarin het koersdoel voor het aandeel werd verhoogd. Jefferies schroefde daarentegen het koersdoel voor speciaalchemiebedrijf DSM (min 1,9 procent) terug.

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) verloor 1,5 procent. De vastgoedinvesteerder heeft een negenjarige huurovereenkomst gesloten met Arkema. Het Franse chemieconcern heeft het Lightwell-gebouw van URW in de Parijse zakenwijk La Défense gekozen voor zijn nieuwe hoofdkantoor.

Accell won 0,3 procent. De groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR zegt genoeg steun van aandeelhouders te hebben voor de overname van de fietsenfabrikant. Het consortium is nu verzekerd van ruim 85 procent van alle aandelen van de eigenaar van fietsenmerken als Batavus en Sparta, waarmee ze de overname kunnen doorzetten.

Vivoryon dikte 16 procent aan. Het Duitse biotechnologiebedrijf verklaarde positieve onderzoeksresultaten te hebben ontvangen van zijn behandelingen tegen Alzheimer. Topman Ulrich Dauer stelt later dit kwartaal meer details van de studieresultaten te presenteren.

De euro was 1,0573 dollar waard, tegen 1,0592 dollar een dag eerder. De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte 1,7 procent tot 104,40 dollar en Brentolie werd 1,4 procent goedkoper op 110,14 dollar per vat.