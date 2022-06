Damrak koerst af op licht lager begin door recessiezorgen

De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt donderdag licht lager te gaan openen. De recessievrees blijft daarbij boven de markten hangen. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve verklaarde tegen het Amerikaanse Congres dat de snelle renteverhogingen een recessie kunnen veroorzaken in de grootste economie ter wereld. De kans op een economische krimp is volgens de centrale bankier echter niet uitzonderlijk hoog.

Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine verliezen te beginnen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend vooruit. In Tokio eindigde de Nikkei 0,1 procent in de plus. De Chinese beurzen lieten stevige winsten zien nadat de Chinese president Xi Jinping beloofde dat het land de economische groeidoelstelling voor dit jaar zal halen. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,8 procent onder aanvoering van de grote Chinese techbedrijven.

Vastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (URW) liet weten een negenjarige huurovereenkomst te hebben gesloten met het Franse chemieconcern Arkema. Arkema heeft het Lightwell-gebouw van URW in de Parijse zakenwijk La Défense gekozen voor zijn nieuwe hoofdkantoor. Het vastgoedbedrijf gaat het gebouw voor de komst van Arkema verbouwen en verduurzamen. Eind 2024 zal het in gebruik worden genomen.

Het Duitse biotechnologiebedrijf Vivoryon verklaarde positieve onderzoeksresultaten te hebben ontvangen van zijn behandelingen tegen Alzheimer. Topman Ulrich Dauer stelt later dit kwartaal meer details van de studieresultaten te presenteren. Ook ligt het in Amsterdam genoteerde bedrijf naar eigen zeggen op schema om in de tweede helft van 2023 de definitieve onderzoeksresultaten te kunnen rapporteren.

Aan het overnamefront verklaarde de groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR genoeg steun van aandeelhouders te hebben voor de overname van fietsenfabrikant Accell. Het consortium is nu verzekerd van ruim 85 procent van alle aandelen van de eigenaar van fietsenmerken als Batavus en Sparta, waarmee ze de overname kunnen doorzetten.

De euro was 1,0558 dollar waard, tegen 1,0592 dollar een dag eerder. De prijs voor een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 104,67 dollar en Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 110,37 dollar per vat.