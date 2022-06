Europese luchthavenkoepel: sector kon niet beter voorbereid zijn

Luchthavens in Europa konden niet beter voorbereid zijn op de drukte deze zomer. Door personeelskrapte en de grote vraag naar vliegreizen na twee jaar corona-ellende is er op veel luchthavens sprake van chaos. Volgens Javier Marín, president van de Europese luchthavenkoepel ACI Europe is de sector nauwelijks op de hoogte gebracht van het opheffen van coronabeperkingen door overheden. “Dus we hadden weinig tijd om faciliteiten en middelen op te voeren, zo zei hij tijdens het jaarcongres van ACI Europe in Rome.

Marín erkende ook dat de luchtvaart een minder aantrekkelijke werkgever is geworden in vergelijking met vroeger. “Als je kijkt naar de grondafhandeling in het bijzonder, moeten we een beter evenwicht vinden tussen concurrentievermogen en de sociale duurzaamheid van de geboden werkgelegenheid”, aldus Marín. Hij zinspeelde ook op het feit dat sommige van de zwaarst getroffen luchthavens tijdens de pandemie weinig financiële steun hebben gekregen. Verder zouden veel luchthavens voor de pandemie enorme druk van luchtvaartmaatschappijen en hun regelgevende instanties hebben ondervonden om hun tarieven te verlagen en kosten te besparen. “Uiteindelijk is de realiteit dat financiële zwakte ook een bepalende factor is voor de operationele veerkracht”, aldus de ACI-president.

Volgens de luchthavenkoepel blijf de mogelijke opkomst van een nieuwe variant van het coronavirus het grootste risico voor de sector. Marín hekelde het gegeven dat er nog altijd geen Europees draaiboek ligt voor als er een nieuwe variant de kop opsteekt.

Het verhogen van de luchthavengelden, zoals ook Schiphol doet, noemde Marín verder onvermijdelijk. “Elk bedrijf moet de stappen nemen die nodig zijn om een levensvatbaar bedrijf te blijven. Zoals de luchtvaartmaatschappijen hun tarieven voor de passagiers verhogen naarmate deze herstellen, zo moeten de luchthavens ook de heffingen voor hun klanten kunnen verhogen.”