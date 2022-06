Geboekte vakanties TUI die vliegen met TUI fly gaan sowieso door

Vakantiegangers die bij reisorganisatie TUI hebben geboekt en vliegen met maatschappij TUI fly zullen gewoon op vakantie kunnen. Voor TUI-reizigers die voor hun reis afhankelijk zijn van een andere maatschappij zoals Transavia en KLM is het afwachten. Dat zegt TUI in een verklaring. Net als andere reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen moet ook TUI het aantal reizigers op Schiphol terugbrengen. Met het verlagen van de passagiersaantallen wil Schiphol de zomerdrukte het hoofd kunnen bieden.

TUI zegt in een reactie het besluit van Schiphol om het aantal passagiers behoorlijk terug te brengen in de drukke zomermaanden te betreuren. Ook omdat veel mensen nu nog altijd in onzekerheid zitten over het doorgaan van de vakantie. Veruit het merendeel van de vliegvakanties zal nog steeds vanuit Amsterdam vertrekken, verduidelijkt de reisorganisatie. Voor dat deel van de reizigers dat niet meer vanaf Schiphol mag vertrekken, gaat TUI vluchten inzetten vanaf regionale luchthavens.

“Wij zijn op dit moment een ingewikkelde puzzel in elkaar aan het leggen, die als uitkomst heeft dat we de vliegvakanties met een TUI fly vlucht toch allemaal kunnen uitvoeren. Ook kunnen we alvast melden dat alle vakanties richting de ABC-eilanden en het Cara├»bisch gebied, met een TUI fly vlucht, vanaf Schiphol blijven vliegen.

Naast de vakanties met vluchten van TUI fly, biedt de onderneming ook pakketreizen aan met vluchten van Transavia, KLM en andere maatschappijen. TUI kon nog niet zeggen welk deel van de vakanties TUI met de eigen maatschappij TUI fly vliegt en welk percentage van de vakanties gebruikmaakt van andere maatschappijen “Wij hebben nog geen volledige en gedetailleerde informatie ontvangen en kunnen op dit moment nog niet de impact inschatten van de aanpassingen die zij zullen doorvoeren”, zo klinkt het.

Verder doet TUI een dringend beroep op reizigers om geen contact op te nemen met het bedrijf, maar te wachten op een bericht vanuit TUI over eventuele aanpassingen. Die worden vanaf begin volgende week verstuurd.