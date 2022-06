Gedupeerde beleggers Fortis krijgen eindelijk laatste geld

Beleggers die misleid waren in aanloop naar het omvallen van Fortis in 2008, krijgen eindelijk het laatste deel van hun vergoeding. Eigenlijk was er vier jaar geleden al een schikking tussen de Belgische verzekeraar Ageas, oftewel de erfgenaam van Fortis, en claimorganisaties. Maar het regelen van de compensatie liep daarna vertraging op omdat er veel meer schademeldingen binnenkwamen dan voorzien.

Er zijn nu nog ongeveer 279.000 beleggers die recht hebben op enige compensatie. Zij zullen eind augustus hun laatste geld krijgen. Er waren in het verleden al tussenbetalingen. Van het totale budget blijft er nog 110 miljoen euro over om te verdelen.

De schikking uit 2018 bedroeg ruim 1,3 miljard euro en was de grootste ooit tussen een Europees bedrijf en zijn beleggers. Maar door de vele schademeldingen duurde het daarna erg lang om ieders claim goed uit te zoeken. Voor enkele tientallen geschillen is de verzekeraar er nog steeds niet helemaal uit.

Ageas heeft nu besloten het risico van de nog onopgeloste claims zelf op zich te nemen. Dat kan betekenen dat de verzekeraar uiteindelijk meer kwijt is dan de afgesproken 1,3 miljard euro. Maar Ageas sluit het slepende dossier liever af, zodat de firma zich weer volledig op de normale bedrijfsvoering kan richten.

Fortis nam in 2007 de Nederlandse delen van ABN AMRO over. De kapitaalpositie van het Belgisch-Nederlandse bank- en verzekeringsconcern was daardoor dusdanig verzwakt dat het bedrijf ten onder ging in de kredietcrisis die kort daarna losbarstte. De Nederlandse onderdelen werden eind 2008 genationaliseerd, de Belgische bankactiviteiten werden verkocht. Aandeelhouders zagen daardoor de waarde van hun bezittingen in korte tijd veel minder waard worden.