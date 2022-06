Groot merk e-sigaretten in VS voortaan verboden

De Amerikaanse medicijnen- en warenautoriteit FDA heeft de verkoop van e-sigaretten van het merk Juul Labs volledig verboden. Het bedrijf kon niet afdoende bewijs leveren dat de e-sigaretten per saldo een voordeel voor de volksgezondheid opleveren, waardoor de FDA de toestemming om deze producten te verkopen intrekt.

E-sigaretten waren enkele jaren geleden in opkomst, omdat ze werden gepresenteerd als beter alternatief voor het roken van sigaretten of andere rookwaar. Ze bevatten geen tabak, maar vaak wel nicotine.

De FDA moest nagaan of deze producten mensen helpen bij het stoppen met roken. Zo ja, dan moeten de voordelen voor bestaande rokers ook opwegen tegen de gezondheidsschade bij nieuwe gebruikers van e-sigaretten.

De FDA stelt dat juist veel jongeren in de VS zijn begonnen met ‘vapen’, zoals het roken van de e-sigaretten heet, door de opkomst van grote spelers op de markt zoals Juul. De FDA vond de gegevens die Juul Labs aanleverde voor het onderzoek onvolledig en soms zelfs met elkaar in tegenspraak, meldt het agentschap. Alle producten van het merk zijn nu verboden in de VS. Winkels die nog Juul-producten hebben liggen, moeten deze verwijderen.

Juul laat weten het oneens te zijn met de toezichthouder. De onderneming overweegt daarom in beroep te gaan tegen de beslissing. Als er daadwerkelijk een beroep komt, bestaat volgens kenners de kans dat Juuls producten in afwachting daarvan in de schappen kunnen blijven liggen.

Ook in Nederland ligt het vapen onder vuur, mede door zorgen over de populariteit ervan onder jongeren. Vanaf 1 juli is het verboden om e-sigaretten met smaken zoals aardbeienijs, mango of hazelnootpasta te verkopen.