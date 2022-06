Kabinet geeft nieuwe topvrouw KLM direct stevige opdracht mee

De nieuwe KLM-baas Marjan Rintel, die op 1 juli met haar nieuwe baan begint, krijgt van het kabinet direct een stevig takenpakket mee. KLM moet namelijk veel meer doen om de kosten structureel omlaag te krijgen. Ook moet de maatschappij werk maken van het voorkomen van belastingontduiking door personeel dat in het buitenland woont. Dat kan door de drempel voor woon-werkverkeer te verhogen. Dat staat in een kabinetsbrief over de bevindingen van staatsagent Jeroen Kremers die toeziet op het naleven van de afspraken met KLM als onderdeel van het coronasteunpakket.

Om KLM door de crisis te loodsen werd een steunpakket van 3,4 miljard euro ingesteld. Daarvan is maar een deel gebruikt, te weten ruim 940 miljoen. Ook is ongeveer twee derde hiervan al terugbetaald. De komende maanden moet het laatste deel worden afgelost. In de brief stellen ministers Sigrid Kaag (Financiën) en Mark Harbers (Infrastructuur) dat ook na het aflossen van de steun KLM gehouden wordt aan de afspraken over financiën, duurzaamheid en leefbaarheid. Dit zou overigens geen onderdeel zijn van de formele afspraken met KLM. Kremers schreef eerder dat vrijwel alle verplichtingen vervallen zodra de lening is terugbetaald en de garantie op bankleningen is beëindigd. Dat moet uiterlijk eind 2025 zijn, maar zal dus eerder gebeuren zo is de verwachting.

Volgens de staatsagent heeft KLM de kosten vorig jaar flink verlaagd, met 30 procent. Maar dit zijn vooral tijdelijke maatregelen en de onderneming moet nu inzetten op meer structurele maatregelen. Ook zou KLM nog geen dekking hebben gevonden voor de beoogde loonsverhoging van 5 procent. Daarbij zou Kremers niet over afspraken zijn geïnformeerd, waar dat wel zou moeten.

Binnen KLM werden eerder al vraagtekens gezet bij de bevindingen van de staatsagent. Zo klonk volgens de ondernemingsraad van KLM vanuit Den Haag een roep om betere arbeidsvoorwaarden in de nasleep van de wilde staking door bagageafhandelaars bij het begin van de meivakantie. Die actie veroorzaakte chaos op de luchthaven. De directie van KLM heeft daarop een inflatiecorrectie toegepast, die volgens de bevindingen van de staatsagent niet zou passen. Verder werd gewezen op de hogere luchthavengelden waar ook KLM mee te maken krijgt. Maar de dienstverlening laat duidelijk te wensen over.