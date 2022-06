KLM: geboekte reizen deze zomer gaan ‘gewoon’ door

Luchtvaartmaatschappij KLM zegt dat de reizen van passagiers die voor deze zomer een vlucht hebben geboekt “gewoon” zullen doorgaan, ondanks de beperkingen op Schiphol. De grootste gebruiker van de nationale luchthaven zal in juli en augustus op “beperkte schaal” vluchten annuleren, maar wil geen aantallen noemen. Daarnaast beperkt KLM de verkoop van nieuwe tickets zodat het op Schiphol niet te druk wordt.

De reizigers van wie de vlucht wordt geannuleerd krijgen een alternatief aangeboden. Dat zullen andere vluchten vanaf Schiphol zijn, wat volgens een woordvoerder mogelijk is door minder nieuwe tickets te verkopen. KLM houdt er rekening mee dat niet alle vervangende vluchten op dezelfde dag van de aanvankelijk geboekte reis kunnen vertrekken, maar streeft daar wel naar.

KLM is de grootste gebruiker van Schiphol, waar het ongeveer de helft van alle landings- en startrechten gebruikt. Om die reden zei de slotco├Ârdinator dat KLM de helft van het probleem op de luchthaven moet oplossen. In juli zijn er dagelijks zo’n 13.500 vliegtuigstoelen te veel en KLM zou het aantal beschikbare plekken in het vliegtuig met gemiddeld bijna 7000 per dag moeten inperken.

Maatschappijen mogen zelf kiezen hoe de beperking in het aantal stoelen ingevuld wordt. Zo kan bijvoorbeeld de ticketverkoop worden stopgezet of moeten reizen van passagiers worden geannuleerd. Dat ligt er ook aan hoeveel tickets al zijn verkocht.

Transavia kondigde woensdag al aan tussen 7 juli en 14 augustus 240 vluchten vanaf Schiphol te schrappen. Daardoor worden ruim 13.000 boekingen getroffen. Voor 70 procent daarvan is een vervangende vlucht gevonden, bijvoorbeeld vanaf een andere luchthaven. Van de overige 30 procent is het ticket geannuleerd.

Ook easyJet gaat deze zomer vluchten schrappen op Schiphol, heeft de Britse prijsvechter aangekondigd. De maatschappij verwacht wel de overgrote meerderheid van de passagiers binnen 24 uur van de al geplande reis een andere vlucht aan te kunnen bieden.

Vakantiegangers die bij reisorganisatie TUI hadden geboekt en vliegen met maatschappij TUI fly zullen gewoon op vakantie kunnen, werd eerder op donderdag bekend. Maar voor TUI-reizigers die voor hun reis afhankelijk zijn van een andere maatschappij zou het nog afwachten zijn.

Reisorganisatie Corendon verplaatste vorige week al 150 vluchten in juli en augustus van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport en gaf aan dat “alle vakanties die geboekt zijn op vluchten van Corendon zelf sowieso doorgaan”.