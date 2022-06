Minstens twaalf EU-landen krijgen minder of geen Russisch gas

Twaalf EU-landen kampen met een haperende aanvoer van aardgas uit Rusland. Tien van hen hebben inmiddels een waarschuwing doen uitgaan, de eerste stap in het Europese gasnoodplan, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans. “Het gevaar van de complete verstoring van de gasvoorziening was nog nooit zo reëel”, zei Timmermans in het Europees Parlement.

Onder de landen die minder gas krijgen zijn in ieder geval Nederland, Duitsland, Polen, Bulgarije, Denemarken en Finland. Nederland heeft een waarschuwing afgegeven, in Duitsland is inmiddels alarmfase twee van kracht.

Rusland leverde tot het vier maanden geleden Oekraïne binnenviel ongeveer 40 procent van het gas dat de EU importeert. De EU-landen zoeken sindsdien koortsachtig naar alternatieven en zetten zelfs kolencentrales weer extra aan.

“Dit is allemaal onderdeel van Ruslands strategie om onze eensgezindheid te ondergraven”, stelt Timmermans. Rusland zegt dat de getroffen landen niet in roebels willen betalen of voert technische problemen aan voor de verminderde aanvoer.