Musk: nieuwe Tesla-fabrieken Berlijn en Texas verliezen miljarden

De nieuwe fabrieken van de maker van elektrische auto’s Tesla in Duitsland en Texas verliezen miljarden dollars. Dat heeft Tesla-topman Elon Musk gezegd. Volgens Musk hebben de fabrieken te kampen met hoge kosten en moeilijkheden om de productie snel op te voeren.

Tesla heeft een fabriek in Grünheide ten oosten van Berlijn, die eerder dit jaar formeel in gebruik werd genomen. Ook heeft Tesla een nieuwe faciliteit in Austin in de Amerikaanse staat Texas. Volgens Musk zijn beide fabrieken nu “gigantische geldverbrandende hoogovens”. Dat zei hij tegen de Tesla Owners of Silicon Valley, een Tesla-fanclub. De focus ligt volgens de multimiljardair nu op het gaande houden van de werkzaamheden.

Musk zei onlangs dat er banen gaan verdwijnen bij Tesla om zo kosten te besparen. Daarbij moet de komende maanden 3 tot 3,5 procent van de arbeidsplaatsen komen te vervallen, aldus de topman. Ook heeft Musk gezegd dat hij slechte gevoelens heeft over de economie en dat een recessie in de Verenigde Staten waarschijnlijk is.